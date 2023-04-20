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Голова МЗС Угорщини назвав НАТО "трансатлантичною бульбашкою" на тлі мапи "великої Угорщини"

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Голова МЗС Угорщини назвав НАТО "трансатлантичною бульбашкою" на тлі мапи "великої Угорщини"

Петер Сіярто на заході партії "Фідес" / Фото: t.me/DeepStateUA

На заході, організованим партією, голова МЗС виступав на фоні провокативної карти "великої Угорщини.

Голова Міністерства закордонних справ Угорщини назвав НАТО "трансатлантичною бульбашкою" під час свого виступу на заході правлячої партії Фідес.

Про це інформує DeepState у Telegram.

На заході, організованим партією, голова МЗС виступав на фоні провокативної карти "великої Угорщини" - у кордонах кінця Першої світової війні. Зараз частина цих земель входить до сучасних Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України.

"Голова угорського МЗС виступив на заході правлячої партії Фідес, лозунгом якого був "мир та безпека". Про які саме мир йде мова можна побачити на мапі, перед якою виступали спікери", - йдеться у повідомленні.

Мапа вже викликала негативну реакцію румунського євродепутата Влада Георге.

"Угорщина – країна-член ЄС – підриває суверенітет Румунії, іншої країни-члена ЄС… Це огидно й обурливо", – наголосив він. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Угорщини заборонив імпорт зерна з України. Таке обмеження в країні діятиме до 30 червня 2023-го року.

Крім того, раніше угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан знову зробив скандальну заяву про Україну, назвавши її "країною, яка не існує економічно".

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Дата публікації
Перегляди
1061
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