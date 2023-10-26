Голова МЗС Угорщини Сіярто прибув до Білорусі: ЗМІ назвали мету візиту

Також на засідання повинен прибути міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у четвер, 26 жовтня, приїхав до Мінська, аби взяти участь у конференції "Євразійська безпека: реальність та перспективи у світі, що трансформується".

Про це повідомляє державне провладне видання Белта із посиланням на МЗС Білорусі.

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Відповідно до інформації, Петер Сіярто у рамках заходу виступить на пленарному засіданні 26 жовтня. У конференції візьмуть участь понад 300 гостей із понад 30 країн. Ініціативу щодо проведення конференції озвучив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у листопаді 2022 року на саміті ОДКБ у Єревані.

Також на засідання прибудуть міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, генеральний секретар ОДКБ Імангалі Тасмагамбетов та інші політики, які за російський курс.

Журналісти видання зазначають, що під час заходу заплановано обговорення таких тем: глобальні та регіональні геополітичні передумови євразійської безпеки; економічна інтеграція та поєднання на користь єдиної архітектури євразійської безпеки; взаємодія міжнародних, регіональних організацій на євразійському просторі; стратегічна стабільність та ядерна зброя: загрози та можливості для Євразії в нових умовах.

Угорське зовнішньополітичне відомство наразі не надала інформацію про візит свого очільника до Білорусі.

Нагадаємо, як раніше повідомляли, Угорщина продовжує блокувати військову допомогу Україні.

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