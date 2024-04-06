Голова німецького регіону визнала, що її дружба з Росією була помилкою

Голова німецької федеральної землі Мекленбург, що у Передній Померанії Мануела Швезіг визнала, що її намагання налагодити діалог та дружбу з росіянами були помилкою.

Про це пише видання BILD.

Видання пише, що до 24 лютого 2022 року вона постійно виступала за розвиток економічних зв'язків із Росією, підтримувала будівництво "Північного потоку — 2", який приходив до її регіону, і навіть допомагала проекту обходити санкції.

Однак у нещодавньому ток-шоу на телеканалі ZDF вона визнала помилку.

"Ми намагались. Сьогодні це критикують, але я залишаюся за своєю думкою. Я також вірила, що можливий критичний діалог та економічна співпраця з Росією. Це була політика всієї країни, досить почитати стару Білу книгу бундесверу від 2016 року", - заявила Швезіг.

Вона зазначила, що тепер це неможливо, оскільки росіяни перейшли червону лінію.

"Ти постійно намагаєшся ужитися з важким сусідом, а потім він приходить і підпалює твій дім. Ти не можеш так залишити. Ми за Україну!" - сказала Швезіг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецькі компанії допомагають РФ відбудовувати окупований Маріуполь.

Крім того, ми раніше інформували, що Стефанішина підтвердила, що США та Німеччина проти запрошення України до НАТО.

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