Голова Пентагону не бачить ознак того, що Путін вирішив застосувати ядерну зброю проти України

Остін особисто розмовляв з Шойгу і сказав йому не здійснювати "такого безвідповідального вчинку", маючи на увазі ядерну зброю.

Міністр оборони США Ллойд Остін засудив "бряцання ядерною зброєю" з боку Росії. Проте сказав, що не бачить ознак того, що президент РФ Володимир Путін вирішив застосувати ядерну зброю війні проти України.

Про це очільник Пентагону розповів в інтерв’ю CNN.

"США не бачать ознак того, що російське керівництво ухвалило рішення щодо застосування ядерної зброї в Україні", – сказав Остін.

"Перевірки пана Путіна немає. Подібно до того, як він ухвалив безвідповідальне рішення про вторгнення до України, він міг ухвалити інше рішення. Але зараз я не бачу нічого, що змусило б мене повірити, що він ухвалив таке рішення", – додав міністр оборони США.

Він також повідомив, що приватно передав міністру оборони РФ Сергію Шойгу, щоб той "не йшов цим шляхом і не здійснював такої безвідповідальної поведінки".

"Ви чули, як люди з нашого керівництва говорили, що нещодавно ми спілкувалися з ними. Особисто я не спілкувався з Шойгу останніми днями, але спілкувався з ним раніше. І я звернувся до цієї проблеми – і попередив не йти цим шляхом і не вчиняти такої безвідповідальної поведінки", – розповів Остін.

Нагадаємо, 30 вересня під час спроби анексії територій України Путін вкотре натякнув на застосування ядерної зброї, згадавши в цьому контексті і про США.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг після цього сказав, що Альянс відреагує на ядерний удар з боку РФ, він стежить за цією державою.

А президент США Джо Байден особисто звернувся до Путіна, сказавши, що Штати разом з НАТО захищатимуть кожен дюйм Альянсу.

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