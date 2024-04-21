Голова Пентагону прокоментував голосування за допомогу Україні

Він заявив, що це голосування зробить США більш безпечною країною.

Голова Пентагону Сполучених Штатів Ллойд Остін привітав ухвалення Палатою представників пакета допомоги Україні та іншим країнам.

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Відповідне повідомлення зʼявилось на сайті Пентагону.

"Я вітаю прийняття критично важливого доповнення до закону про національну безпеку, яке допоможе Міністерству оборони підтримати Україну та Ізраїль, зміцнити безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні та бути непохитними щодо наших союзників і партнерів по всьому світу. Цей закон зробить Америку більш безпечною і врятує життя", - заявив Остін.

Міністр оборони США зауважив, що такий крок є важливою інвестицією в майбутнє Америки, адже скеровує близько 50 мільярдів доларів в оборонно-промислову базу США і створює робочі місця в більш ніж 30 штатах, а також зміцнить довгострокову безпеку США.

"Ми ще раз переконалися в тому, що проблеми сучасності лише поглиблюватимуться без сильного, стійкого лідерства США в просуванні наших ключових інтересів безпеки. Світ все ще спостерігає. На кону все ще стоять людські життя. Довгострокова безпека Америки все ще під загрозою. Ми ніколи не повинні давати нашим друзям, нашим суперникам або ворогам жодних підстав сумніватися в рішучості Америки", - заявив Остін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сенаті заявили, що голосування за законопроєкт про допомогу Україні відбудеться у вівторок, 23 квітня.

Крім того, ми раніше інформували, що президент США Джо Байден прокоментував голосування за допомогу Україні у Конгресі.

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