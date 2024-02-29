Голова Пентагону: Якщо Україна впаде, НАТО доведеться воювати з Росією

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що країнам НАТО доведеться воювати з Росією, якщо Україна програє у війні з РФ.

Про це він сказав під час слухань у Палаті представників США.

"Якщо Україна зазнає поразки, Путін на цьому не зупиниться. Він просто продовжить просуватися далі й атакувати суверенну територію своїх сусідів. А інші автократи будуть дивитися на це, і будуть заохочені тим..., що ми не змогли підтримати демократичну державу", – сказав міністр оборони США.

Остін зауважив, що країн Балтії мають обґрунотовані занепокоєння, що можуть стати наступним жертвами агресії Кремля.

"Вони знають Путіна і знають, на що він здатний. Якщо Україна впаде, я дійсно вірю, що НАТО буде воювати з Росією", – підсумував глава Пентагону.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін закликав Конгрес США підтримати законопроєкт про допомогу Україні.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон відповів, коли Палата представників повернеться до питання допомоги Україні.

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