Голова "Роскосмосу" запропонував перейменувати спірні з Японією острови

Колишній віцепрем'єр-міністр РФ вважає, що теперішні японські назви деяких Курильських островів є “нелогічними”.

Генеральний директор російського космічного агентства "Роскосмос" Дмитро Рогозін заявив, що Курильські острови, які є предметом територіальної суперечки з Японією, можуть бути перейменовані на честь російських кораблів часів російсько-японської війни початку 20 століття.

Таку заяву він зробив у понеділок, 23 травня, в ефірі державного радіо Sputnik, передає Reuters.

Зокрема, Рогозін, який раніше був віцепрем'єр-міністром та керував російською оборонною промисловістю, запропонував змінити назву одного з островів на “Варяг” - на честь крейсера, затоплення якого почало російсько-японську війну в 1904 році. Ще одному острову він запропонував дати назву іншого російського корабля того часу — “Кореєць”.

За його словами, це було “логічніше”, оскільки сучасні японські назви “знищують російську мову”.

Територіальна суперечка навколо островів, які, за словами Росії, є частиною її Курильського ланцюга, а Японія називає своїми Північними територіями, завадила Токіо та Москві досягти мирної угоди, яка офіційно завершила бойові дії Другої світової війни.

Нагадаємо, що Японія приєдналася до своїх західних союзників у запровадженні економічних санкцій проти Росії після того, як Кремль розв’язав загарбницьку війну проти України.

У Японії вперше за 19 років Курильські острови назвали "незаконно окупованою територією"

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