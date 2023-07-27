Голова РПЦ несподівано забув ім’я Путіна: курйозний момент зняли на відео

Водночас Кирило звертався до диктатора зі словами "ваша ясновельможносте".

Голова РПЦ патріарх Кирило (Гундяєв) раптом забув ім’я президента Росії Володимира Путіна, звертаючись до нього.

Про це свідчить відео виступу Кирила на саміті Росія-Африка.

Так, очільник Російської православної церкви переплутав по батькові російського диктатора: замість того, аби назвати Путіна "Володимировичем", назвав його "Васильовичем".

"Ваша ясновельможносте, вельмишановний Володимире Васильовичу… Володимире Володимировичу, президенте Російської Федерації. Ваша ясновельможносте, шановний пане Азалі Ассумані, президента Союзу Коморським островів…" – сказав Кирило.

Реагуючи на це, Путін ледь усміхнувся і покивав головою.

Патріарх Кирило раптово забув ім’я Путіна: відеофакт

Нагадаємо, нещодавно і сам Путін насмішив Мережу помилкою, після якої користувачі запідозрили в диктатора деменцію. Так, президент РФ заплутався у віці дитини, сказавши, що їй три роки, хоча за кілька секунд до цього було озвучено, що – дев’ять.

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