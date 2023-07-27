Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Голова РПЦ несподівано забув ім’я Путіна: курйозний момент зняли на відео

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
702
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Голова РПЦ несподівано забув ім’я Путіна: курйозний момент зняли на відео

Голова РПЦ патріарх Кирило помилився з іменем президента РФ Володимира Путіна / Фото: Getty Images

Водночас Кирило звертався до диктатора зі словами "ваша ясновельможносте".

Голова РПЦ патріарх Кирило (Гундяєв) раптом забув ім’я президента Росії Володимира Путіна, звертаючись до нього.

Про це свідчить відео виступу Кирила на саміті Росія-Африка.

Так, очільник Російської православної церкви переплутав по батькові російського диктатора: замість того, аби назвати Путіна "Володимировичем", назвав його "Васильовичем".

"Ваша ясновельможносте, вельмишановний Володимире Васильовичу… Володимире Володимировичу, президенте Російської Федерації. Ваша ясновельможносте, шановний пане Азалі Ассумані, президента Союзу Коморським островів…" – сказав Кирило.

Реагуючи на це, Путін ледь усміхнувся і покивав головою.

Патріарх Кирило раптово забув ім’я Путіна: відеофакт

Патріарх Кирило раптово забув ім’я Путіна: відеофакт

Нагадаємо, нещодавно і сам Путін насмішив Мережу помилкою, після якої користувачі запідозрили в диктатора деменцію. Так, президент РФ заплутався у віці дитини, сказавши, що їй три роки, хоча за кілька секунд до цього було озвучено, що – дев’ять.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
702
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація