Голова СБУ відповів, чого очікувати після псевдоперемоги Путіна на президентських виборах у РФ

Чи несе новий президентський термін Путіна ще більшу загрозу для України?

Так звана перемога Володимира Путіна на виборах президента у Росії стане "черговим томом в матеріалах злочинів, скоєних РФ".

Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк в інтерв'ю під час телемарафону 25 березня.

Так звана перемога Путіна на виборах президента РФ означає лише додаткові матеріали кримінальних справ щодо злочинів, які вчиняє РФ, зазначає голова Служби безпеки України Василь Малюк.

"Ця псевдоперемога - тільки чергові томи під час документування всіх тих злочинів, які вчиняє Путін і вся його команда", - сказав Малюк.

Голова СБУ додав, що проведення російських псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України - це вже злочин.

"Та явка і ті результати, які вони намалювали, були відомі нам ще напередодні. Все це фіксувалося і сьогодні це все лягає в матеріали відповідних кримінальних проваджень"", - сказав він.

▶ На YouTube-каналі можна переглянути повне відеоінтерв'ю з головою СБУ Василем Малюком: Першого разу Кримський міст підірвала "теплична плівка"! Голова СБУ Василь Малюк. Інтерв'ю

Додамо, що очільник Кремля Володимир Путін пригрозив створенням "санітарної зони" в Україні через “прильоти” по території РФ.

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