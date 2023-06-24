Голова Служби зовнішньої розвідки РФ Наришкін влаштував істерику через бунт Пригожина: згадав 1917 рік

Голова Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін влаштував істерику через бунт терористів Пригожина. Він закликав росіян "об'єднуватися" довкола диктатора Путіна та не допустити повторення в Росії 1917 року, коли до влади прийшли більшовики.

Заяву Наришкіна поширило Російське історичне товариство, яке він очолює.

Голова Служби зовнішньої розвідки РФ бунт ПВК "Вагнер" назвав "страшним злочином". Він заявив про якихось "ворогів", які намагають розколоти Росію. Представник кремлівського режиму, який любить сумувати через розвал СРСР, на цей раз побідкався, що боїться повторення 1917 року, внаслідок чого і утворився Радянський союз.

"Досвід трагічних подій 1917 року свідчить про те, що непомірні особисті амбіції та політична сліпота, безпринципність та егоїстичне бажання зводити рахунки, замість того, щоб єдиним фронтом стати на захист Вітчизни, - завжди призводили до непоправних, жахливих наслідків", - написав Наришкін.

У своєму дописі він вкотре повторив маячню про "агресію тоталітарно-ліберальних режимів Заходу" та закликав росіян підтримати диктатора Путіна.

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня вожак терористичної групи "Вагнер" Пригожин заявив, що його бойовики йдуть на Москву "за головами" військового керівництва країни. Вони спочатку захопили усі військові об'єкти у Ростові та Воронежі та продовжили рух на столицю країни-агресорки.

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