У НАТО відповіли, чи будуть війська Альянсу в Україні

В Україні немає військ НАТО під командуванням Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, і таких планів немає на майбутнє.

Про це сказав голова Військового комітету НАТО адмірал Роберт Бауер в ексклюзивному інтерв’ю кореспондентці ТСН Яні Слєсарчук.

"Інша річ, яку важливо зазначити: якщо окрема держава хоче надіслати війська до України, це може мати наслідки для усіх нас через 5 статтю статуту НАТО, в якій ми присяглися захищати одне одного в разі конфлікту. Тому ті держави-члени Альянсу, які мають такі наміри, зобов’язані проконсультуватися з усіма іншими перед тим, як ми дійдемо спільного рішення як Альянс", - йдеться у повідомленні.

Але за словами Бауера, це навряд чи станеться.

"Відтак немає ані військ в Україні, ані планів надсилати війська до України під командуванням НАТО", - мовиться у повідомленні.

Зазначимо, що в певний момент війни в Україні дійсно можуть з’явитися західні війська.

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