Голова Єврокомісії оголосила про нові санкції проти Росії, які знищать Путіна

Голова Єврокомісії оголосила про нові санкції проти Росії, які знищать Путіна

Низку російських банків відключать від системи SWIFT.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про подальші санкції проти Москви, які запроваджуються через розв'язану російським президентом Путіним війну проти України. Серед них будуть такі заходи, які, за її словами, "знищать Путіна".

Про це очільниця Єврокомісії повідомила на брифінгу в суботу, 26 лютого.

Президентка Єврокомісії оголосила, що "низку російських банків буде виключено з SWIFT", а частину активів російського Центрального банку РФ буде заморожено, щоб зупинити військову машину, запущену Володимиром Путіним.

"Ми сповнені рішучості ввести жорсткі та масштабні санкції проти Росії. Ми повинні реагувати ще жорсткіше, ми повинні посилити санкції, щоб Володимир Путін більше не міг фінансувати російську військову машину. Ми впевнені, що низку банків буде відокремлено від SWIFT", – сказала Урсула фон дер Ляєн.

"Ми зробимо так, щоб Володимир Путін більше не міг використовувати свої резерви. Ми заморозимо російські активи в банках, ми заморозимо транзакції", – заявила вона.

"Ми заборонимо російським олігархам використовувати свої фінансові активи на наших ринках. Ці заходи не дозволяють Володимиру Путіну фінансувати свою війну. Російська економіка також зазнає серйозної ерозії", – повідомила президентка Єврокомісії.

In coordination with I will now propose new measures to EU leaders to strengthen our response to Russia’s invasion of Ukraine and cripple Putin’s ability to finance his war machine. https://t.co/iU2waDzo9s — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 26, 2022

"Володимир Путін обрав шлях знищення України, але те, що він робить, руйнує майбутнє його власної країни", - підкреслила Урсула фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що його держава разом з лідерами "Великої сімки" повністю обмежать здатність уряду РФ діяти в доларах євро та єні.

Читайте також: