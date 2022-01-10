Голова Європарламенту скасував усі офіційні заходи: його госпіталізували

У Давіда Сассолі виявили серйозні порушення імунної системи.

Президента Європейського парламенту Давида Сассолі госпіталізували в Італії через аномальне функціонування його імунної системи.

Як передає агентство Associated Press, про це повідомив у понеділок, 10 січня, речник європейського політика Роберто Куйо.

Також читайте Кохана Ілона Маска Grimes загриміла в лікарню після участі у популярному шоу

За його словами, очільник Європарламенту перебуває в лікарні від 26 грудня, відтоді усі офіційні заходи з його участю було скасовано.

"Ця госпіталізація була необхідна через серйозне ускладнення, викликане порушенням функції імунної системи", - йдеться у повідомленні.

У вересні 2021 року 65-річний Сассолі важко переніс пневмонію і потрапив до лікарні під час пленарного засідання Європарламенту. Тоді він повернувся до Італії, щоб одужати, але стався рецидив, який на деякий час утримує його від виконання своїх обов’язків.

Нагадаємо, раніше у французькому Марселі виявили новий штам коронавірусу у громадян, які прибули на батьківщину з Камеруну. У новому варіанті коронавірусу щонайменше 46 мутацій.

Читайте також: