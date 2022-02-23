Голова Євроради скликає екстрений саміт лідерів ЄС через нову російську агресію

Розпочнеться саміт о 20:00 за європейським часом.
У четвер, 24 лютого, у Брюсселі відбудеться позачервгове засідання лідерів Європейського Союзу для обговорення загострення ситуації навколо України через ескалацію з боку Російської Федерації.
Про це йдеться у листі-запрошенні до членів голови Європейської Ради Шарля Мішеля, опублікованому на сайті Євроради.
Європейський високопосадовець наголосив, що "використання сили та примусу для зміни кордонів не має місця в 21 столітті".
"Агресивні дії Російської Федерації порушують міжнародне право та територіальну цілісність і суверенітет України. Вони також підривають європейський порядок безпеки. Важливо, щоб ми й надалі були згуртованими та рішучими та спільно визначали наш колективний підхід та дії", - сказано у повідомленні.
Він пропонує під час термінового засідання обговорити з членами ЄС:
- останні розробки;
- захист міжнародного порядку;
- притягнення Росії до відповідальності за її дії;
- підтримку Україну та її народ.
Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Після заяви про визнання "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР" очільник Кремля у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".
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