Голова Євроради заявив, що ситуацію довкола виборів у Грузії розглянуть на саміті Євросоюзу

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що відповідні органи повинні провести розслідування порушень під час парламентських виборів у Грузії.

Про це Шарль Мішель написав на своїй сторінці у мережі X.

Він заявив, що має намір внести питання Грузії до порядку денного неформальної Європейської Ради.

Мішель також сказав, що після виборів у Грузії Євросоюз візьме до уваги висновки ОБСЄ/БДІПЛ, тому він закликає Центральну виборчу комісію та інші відповідні органи влади виконати свої обовʼязки і провести розслідування щодо виборчих порушень і заяв про них.

"Ці передбачувані порушення мають бути серйозно з'ясовані та усунені. Ми повторюємо заклик ЄС до керівництва Грузії продемонструвати свою тверду відданість курсу країни на вступ до ЄС, що також відповідає висновкам, зробленим у червні та жовтні цього року Європейською комісією", – написав він.

Він додав, що зараз має першорядне значення конструктивний та інклюзивний діалог по всьому політичному спектру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр Грузії заявив, що новий уряд затвердять попри протести опозиції.

Крім того, ми раніше інформували, що грузинська опозиція не визнає результати голосування і скликає акції протесту.

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