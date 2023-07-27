Ексголова зовнішньої розвідки пояснив, навіщо Молдова вислала російських дипломатів

Уряд Молдови таким чином вирішив для себе питання російських шпигунів на деякий час.

Країни часто висилають іноземних дипломатів, якщо не мають часу та бажання проводити довготривалу контррозвідувальну систему пошуку проти осіб, яких підозрюють у шпигунстві.

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Таким чином в етері телемарафону колишній голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк прокоментував вислання російських дипломатів з Молдови та інших країн.

"Тривалий час сама Республіка Молдова знаходилася під контролем російський служб і там була розгорнута "п’ята колона", яка працювала з молдовськими олігархами, а також тіньовим економічним урядом Придністров’я – це вже давно ні для кого не таємниця", - сказав він.

Кондратюк зазначив, що уряд Молдови таким чином вирішив це питання для себе на деякий час.

"Для того, щоб відновити, прислати нових людей, це треба час, підготовка, а на цей час випадає вся російська агентура. Чому? Тому що це ж люди, які безпосередньо проводять з ними (російськими дипломатами, – ред.) зустрічі, контактують, передають інформацію", - сказав колишній голова Служби зовнішньої розвідки.

Кондратюк заявив, що тепер російська агентура буде заморожена на певний час і це дає можливість для Молдови перейти на світові стандарти боротьби зі шпигунами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що хокеїст із Росії, який виступає за команду першого дивізіону Польщі, був заарештований у п’ятницю, польською владою за звинуваченням в участі в кремлівській шпигунській мережі.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія продовжує спроби відродити свою шпигунську мережу в Європі, яка постраждала минулого року. За кількістю російських шпигунів в країні "лідирує" Швейцарія.

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