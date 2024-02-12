Голови МЗС Веймарського трикутника зберуться для обговорення підтримки України

Також міністри обговорять проблему російської дезінформації та дестабілізаційну діяльність, яку здійснює режим Лукашенка.

Голови Міністерств закордонних справ Веймарського трикутника (Польща, Німеччина, Франція) зустрінуться 12 лютого, щоб обговорити низку питань, в тому числі підтримку України.

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Про це повідомляє МЗС Польщі.

У повідомленні вказується, що Радослав Сікорський, Анналена Бербок і Стефан Сежурне зберуться у французькому замку Сен-Клу.

"Зустріч має служити відновленню формули Веймарського трикутника, який роками був важливим інструментом європейської політики Польщі, про що в січні оголошував Радослав Сікорський. Заплановані теми переговорів включатимуть актуальні міжнародні справи, зокрема питання підтримки воюючої України, співпрацю у сфері оборони та майбутній саміт країн НАТО у Вашингтоні",- йдеться в повідомленні.

Крім того, міністри також обговорять проблему російської дезінформації та дестабілізаційну діяльність, яку здійснює режим Лукашенка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Вашингтона, щоб обговорити підтримку України.

Крім того, ми раніше інформували, що у Білому домі розповіли, чим загрожує відсутність допомоги від США на фронті.

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