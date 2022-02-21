"Головна ціль – розвалити Росію": у Кремлі США звинуватили у розв'язанні конфлікту на Донбасі

"Головна ціль – розвалити Росію": у Кремлі США звинуватили у розв'язанні конфлікту на Донбасі

У Кремлі впевнені, що головною ціллю США є розвав Росії.

У Кремлі заявили, що конфлікт у Донбасі нібито організували Сполучені Штати і саме з ними необхідно вести прямі переговори.

Про це заявив у понеділок секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев на засідання Радбезу РФ.

"Цей конфлікт у Донбасі не народ України організував, народ України проти цього, їх залякують, змушують йти цим шляхом. Організували США, тому єдина країна, з якою треба вести переговори - це США", - заявив російський він на засіданні Ради безпеки.

Окрім цією абсурдної заяви, у РФ заявили, що головною метою Сполучених Штатів Америки є розвал Росії: "Свою конкретну мету вони приховують, а це - розвал Російської Федерації".

Нагадаємо, у понеділок, 21 лютого, російський президент Володимир Путін терміново скликав засідання Ради безпеки РФ. Головною темою, яку обговорювали учасники цього зібрання, стало загострення на Донбасі та можливість визнання незалежності так званих “ДНР” та “ЛНР”.

ТСН.ua зібрав головні заяви, які зробили промовці на Радбезі РФ.

Читайте також: