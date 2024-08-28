Головна проблема – у головах союзників: Кулеба зробив різку заяву, в Польщі його підтримали

Західні союзники бояться ескалації конфлікту з боку РФ, тому дуже важко ухвалюють радикальні рішення щодо підтримки України.

Найбільша проблема, з якою стикається Україна у війні з Росією, полягає в тому, що її союзники бояться схвалювати нову політику підтримки України через страх ескалації конфлікту.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в середу, 28 серпня, під час зустрічі зі своїм польським колегою Радославом Сікорським, пише Reuters.

"Від самого початку повномасштабного вторгнення найбільшою проблемою, з якою стикається Україна, є домінування концепції ескалації у процесах ухвалення рішень серед наших партнерів", – заявив Кулеба.

Видання зазначає, що заява Кулеби пролунала наступного дня після того, як міністр закордонних справ РФ знову "витягнув прапор" Третьої світової війни і заявив, що Захід "грає з вогнем", коли розглядає можливість дозволити Києву завдавати ударів вглиб Росії.

Вже третій рік від початку повномасштабної війни Україна закликає Захід надати її захисникам далекобійну зброю і дозволити бити нею по військових і стратегічних об'єктах на російській території. Київ також хоче отримати допомогу союзників у збиванні повітряних цілей над українською територією, щоб максимально ефективно закрити небо над населеними пунктами в тилу.

"Війна завжди пов'язана з великими витратами: техніки, грошей, зброї, ресурсів. Але справжні проблеми завжди тут – у головах", – наголосив Кулеба.

Він додав, що більшість партнерів України бояться також обговорювати майбутнє країни-агресора.

"Це дуже засмучує, тому що якщо ми не говоримо про майбутнє джерела загрози, то ми не можемо вибудовувати стратегію", – сказав він.

У відповідь на слова Кулеби міністр закордонних справ Польщі Сікорський заявив, що поки Росія використовує далекобійну зброю проти України, союзники повинні "дозволити Україні боротися тим, що вона має, і тим, що ми їй надали". Він також закликав Захід "постачати більше" ресурсів, необхідних Україні для перемоги над російським агресором.

Нагадаємо, Рада Україна – НАТО після нещодавніх масованих російських атак по українських населених пунктах та інфраструктурі засудила удари Росії по цивільних українцях. Союзники підтвердили свої наміри надалі зміцнювати оборону України.

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