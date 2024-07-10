"Головне джерело" допомоги військовій машині РФ – як НАТО змінює ставлення до Китаю

Політика НАТО щодо Китаю зміниться на більш жорстку. Як пише DW, на саміті Альянсу у Вашингтоні лідери засудять Китай за підтримку російської військової машини. За інформацією Reuters, це знайде відображення у заключній декларації саміту, разом із визначенням офіційної поведінки Китаю як "системного виклику" для Альянсу.

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"Заявлені амбіції і напориста поведінка Китаю створюють системні виклики заснованому на правилах міжнародному порядку та сферам, пов’язаним з безпекою Альянсу", – пише Reuters про згадку в комюніке, додаючи, що натовці також закличуть Китай припинити військову співпрацю з Росією та швидке розширення свого ядерного потенціалу.

Також у середу, 10 липня, на NATO Public Forum, що відбувається на полях Вашингтонського саміту НАТО, держсекретар США Ентоні Блінкен нагадав, Китай є головним постачальником компонентів для російського ОПК.

"70% верстатів, які імпортує Росія, надходять з Китаю. 90% мікроелектроніки, яку імпортує Росія, надходить з Китаю. Це дозволило їй продовжити агресію проти України. За останні півтора року ми спостерігаємо масове нарощування російського озброєння: танки, ракети, боєприпаси – це продукт російського ОПК, який живить Китай", – заявив держсекретар США.

За його словами, європейські союзники розуміють, яким викликом для нас наразі є Китай, який не може одночасно заявляти про мир (необхідність припинення вогню та початку безумовних переговорів із Росією без жодних запобіжників, фактично погодившись на російську окупацію українських територій - ред.), мати хороші відносини з Європою, й одночасно підживлювати найбільшу загрозу (Росію - ред.) європейській безпеці від часів закінчення Холодної війни.

Нагадаємо, що НАТО оголосили про виділення Україні ще 40 млрд євро наступного року.

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