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Головні новини ночі 13 лютого 2025 року: вибухи у Росії та чергові заяви Трампа

Головні новини ночі 13 лютого 2025 року: вибухи у Росії та чергові заяви Трампа

У Росії у ніч на 13 лютого було гучно і літали дрони / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 13 лютого 2025 року:

  • "Малоймовірно", що Україна повернеться до своїх кордонів до 2014 року — Трамп Читати далі –>
  • Трамп заявив, що очікує зустрічі з Путіним у Саудівській Аравії Читати далі –>
  • Мешканці російського Липецька заявили про атаку безпілотників: подекуди зникло світло Читати далі –>
  • Дрони долетіли до Білорусі: мешканці Гомеля поскаржилися на атаку Читати далі –>
  • У Липецьку пролунало 12 вибухів: стало відомо, що можуть атакувати безпілотники Читати далі –>

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