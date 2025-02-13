Головні новини ночі 13 лютого 2025 року: вибухи у Росії та чергові заяви Трампа

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 13 лютого 2025 року:
- "Малоймовірно", що Україна повернеться до своїх кордонів до 2014 року — Трамп Читати далі –>
- Трамп заявив, що очікує зустрічі з Путіним у Саудівській Аравії Читати далі –>
- Мешканці російського Липецька заявили про атаку безпілотників: подекуди зникло світло Читати далі –>
- Дрони долетіли до Білорусі: мешканці Гомеля поскаржилися на атаку Читати далі –>
- У Липецьку пролунало 12 вибухів: стало відомо, що можуть атакувати безпілотники Читати далі –>
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