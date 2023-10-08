Головні події цієї війни ще попереду – Портников назвав ознаки того, що протистояння Ізраїлю ХАМАСу буде довгим

Дії ХАМАСу проти Ізраїлю ніколи не були такими масштабними, добре підготовленими та відчайдушними.

Вже на другий день Близькосхідної війни стає очевидним, яка кількість загроз для Ізраїлю ще може виникнути внаслідок нападу палестинського ісламського руху ХАМАС 7 жовтня. Тож головні події цієї війни ще попереду.

Про це сказав журналіст Віталій Портников на своєму Youtube-каналі 8 жовтня.

"Ранок почався із обстрілу території Ізраїлю з території Лівану. Як і слід було очікувати, в перші години після рейду ХАМАСу, до війни підключилася інша проксі-армія Ірану – ліванська шиїтська парамілітарна організація "Хезболла", яка ще й є однією з найбільш впливових політичних партій Лівану", – пояснив Портников.

За його словами, "Хезболла" не може не реагувати на дії ХАМАСу, тому що її небажання брати участь у війні проти Ізраїлю несхвально зустрінуть в Тегерані (столиця Ірану – ред.). Таким чином це може датися взнаки, як на особистому фінансуванні діячів цього угруповання, так і на політичних позиціях угруповання у світі радикальних організацій.

"Однак досі залишається незрозумілим, яку саме тактику обере "Хезболла" у цій війні. Чи обмежиться "Хезболла" виключно обстрілами території півночі Ізраїлю, або ж спробує здійснити рейди на територію Ізраїлю, користуючись тим, що більша частина бійців армії оборони Ізраїлю може бути задіяно в наземній операції на території Сектору Гази із намаганням знищити якомога більше терористів ХАМАСу. Тож головні події цієї війни ще попереду. І абсолютно логічно, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підкреслив, що ця війна, на відміну від попередніх акцій Ізраїлю проти терористичної організації ХАМАС, буде довгою", – розповів журналіст.

Але і дії ХАМАСу проти Ізраїлю, як констатував він, ніколи не були такими масштабними, добре підготовленими та відчайдушними.

"Прориватися через кордони Ізраїлю буде великою спокусою не тільки для "Хезболли", а і для радикальних організацій Сирії", – додав журналіст.

Також він зауважив, що питання Близькосхідної війни буде головним пріоритетом американської політики, адже є очевидним те, що криза на Близькому Сході загрожує і національним інтересам, зокрема, США, і економічній стабільності у світі.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що США підтримують Ізраїль і подбають про допомогу цій країні.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про збройний конфлікт в Ізраїлі.

Тим часом вже називають причину провалу спецслужб під час нападу ХАМАС на Ізраїль.

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