Головні симптоми коронавірусу вкрай змінилися: як тепер розпізнати інфікування

Тепер найбільш частими симптомами, на які скаржаться пацієнти, стали головний біль, нежить і біль у горлі.

У пацієнтів з коронавірусною інфекцією змінилися головні симптоми захворювання. Найчастіше хворі на COVID-19 люди почали скаржитися на головний біль, нежить і біль у горлі.

Про це після дослідження заявили вчені з Королівського коледжу Лондона, повідомляє Mirror.

Вчені вважають, що нові штами коронавірусу, зокрема, Delta-варіант (так званий "індійський" штам), змінили клінічну картину COVID-19. Фахівці, які відстежують симптоми людей з коронавірусом у світі, наразі вважають, що вірус "діє по-іншому".

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Національна служба охорони здоров'я Великої Британії як і раніше називає основними симптомами коронавірусу: кашель, високу температура, втрату нюху і смаку. Але вчені з Королівського коледжу в Лондоні вважають, що так званий штам з Індії міг змінити ці симптоми.

Професор генетичної епідеміології Тім Спектор зазначив, що "індійська" мутація коронавірусу радше нагадує звичайну застуду. Він каже, що найбільше це проявляється у молодших пацієнтів, які переносять захворювання в легкій формі.

За його словами, головний біль зараз вийшов на перше місце серед симптомів COVID-19. На другому місці біль в горлі, слідом йдуть нежить і лихоманка. Кашель зараз вже на п'ятому місці за поширеністю. А втрата нюху тепер не входить навіть до десятки найбільш частих ознак хвороби.

За його словами, люди, у яких спостерігаються всі нові симптоми, повинні обов'язково пройти тестування, щоб запобігти поширенню COVID-19.

"Людина не усвідомлює цього. Вона не думає, що у неї якась сезонна застуда, і ходить на вечірки, заражаючи інших. Ми вивчаємо основні ознаки інфекції. І тепер вони не такі ж, як раніше", - заявив професор.

Тим часом, за інформацією The Guardian, так званий "індійський" штам коронавірусу вже дістався 74 країн. Експерти попереджають, що він стрімко поширюється і може стати домінуючим у всьому світі. За звітами дослідників, "індійський" штам викликає важчий перебіг коронавірусної хвороби.

Як повідомлялося, "індійська" версія COVID-19 містить дві мутації, які "допомагають вірусу прикріплятися до клітин". Одна з мутацій, E484Q, аналогічна E484K, виявленій раніше у "бразильскому" та "південноафриканському" варіантах. Інша мутація, L452R, також була зафіксована у "каліфорнійському" штамі.

Медичні експерти з Великої Британії дійшли до висновку, що "індійський" штам коронавірусу, який постійно змінюється й дуже заразний, поширюється значно швидше, аніж інші мутації COVID-19.

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Коронавірус в Україні: через нові симптоми британського штаму довелось змінити протоколи лікування

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