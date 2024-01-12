Головні завдання на полі бою для України та РФ 2024 року: експерт назвав визначальний фактор

Для Путіна цей рік буде критичним для того, щоб спробувати захопити весь Донбас і не дозволити ЗСУ наблизитися до Криму.

Президентські вибори у США, які намічені на листопад 2024 року, матимуть визначальний вплив на ситуацію на полі бою під час війни, яку веде РФ в Україні.

Таку думку висловив в ефірі "1+1" військовий експерт Михайло Самусь.

За його словами, для Путіна та його армії в Україні настав критичний рік для того, щоб захопити Донбас і не дати Україні прорватися до Криму.

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“Навіть не те, що розпочати операцію з деокупації, а навіть наблизитися до Криму. Це для нього – головне завдання. Для нас – навпаки, до виборів у Сполучених Штатах спробувати все ж прорвати оборону на півдні та створити умови для початку операції", – описав ситуацію експерт.

Нагадаємо, український журналіст Віталій Портников вважає, що російське політичне керівництво не буде обговорювати можливість закінчення війни і будуватиме політичні плани, виходячи з результатів виборів президента США в листопаді 2024 року.

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