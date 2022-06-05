Головним винуватцем світового дефіциту зерна є Росія, а не міжнародні санкції - Боррель

В Європейському Союзі наголосили, що Росія несе пряму відповідальність за будь-які дефіцити в міжнародній торгівлі зерном.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель закликав РФ не перекладати відповідальність за голод у світі на міжнародні санкції Євросоюзу, запроваджені через військові дії в Україні.

Про це європейський високопосадовець написав у Twitter.

Також читайте Голова Африканського Союзу говоритиме з Путіним про загрозу голоду

"Не можна допускати загарбницьких війн. Санкції ЄС спрямовані, аби Росія не могла продовжувати війну. Вони не націлені на пшеницю. Сільськогосподарська продукція та її транспорт прямо виключені. Постійна блокада Росією українських портів перешкоджає експорту тонн зерна, як-от кукурудзи та пшениці, що зараз є в Україні, одному з основних світових виробників", - зазначив Боррель.

Wars of aggression cannot be permitted. EU sanctions target Russia’s capacity to continue with the war. They do not target wheat. Agriculture products and their transport are explicitly excluded. (1/5) pic.twitter.com/BHF9eSDVz8 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 5, 2022

Він підкремлив, що Європейський союз надалі підтримуватиме Україну, а російського диктатора закликав припинити війну.

Раніше повідомляли, "фюрер" Путін вигадав, що світова криза виникла не через його війну, а через COVID-19 та друк доларів у США.

Збитки від війни вже трильйон гривень: Устенко про відібрані в Росії гроші та інвестиції в Україну

Читайте також: