Головний інфекціоніст США вважає, що пік захворюваності "Омікроном" слід очікувати наприкінці січня.

Останнім часом у США прискорилося зростання кількості хворих на COVID-19.

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США доктор Ентоні Фаучі заявив, що пік захворюваності на штам коронавірусу "Омікрон" у країні, ймовірно, спостерігатимуться наприкінці січня 2022 року.

Про це повідомляє CNBC.

"Я припустив би, враховуючи розміри території нашої країни і різнорідну ситуацію з вакцинацією, що, швидше за все, цей процес займе більше пари тижнів, ймовірно, до кінця січня, я думаю", — зауважив Фаучі.

Додамо, що в США прискорилося зростання кількості хворих на COVID-19: цього тижня середня кількість захворювань за тиждень склала 280 тисяч, а минулого тижня — 150 тисяч. Повністю вакциновано проти коронавірусу 61,9% населення США.

Зараз США знаходяться на першому місці у світі як за загальною кількістю виявлених за часів пандемії випадків COVID-19, так і за кількістю смертей від коронавірусу. У США виявлено понад 54,7 млн випадків зараження коронавірусом, і понад 844 тис. їх мали смертельний результат. Вже понад 41 млн людей одужали.

Нагадаємо, в Європі після Різдва шаленими темпами зростає кількість нових випадків коронавірусу. У Франції минулої доби виявили рекордні 208 тисяч хворих.

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