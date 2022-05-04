Головний рабин Росії закликав Лаврова перепросити за слова, що у "Гітлера була єврейська кров"

Головний рабин Росії закликав Лаврова перепросити за слова, що у "Гітлера була єврейська кров"

Головний рабин Росії Берл Лазар закликав голову російського МЗС Сергія Лаврова перепросити за слова про те, що у "Гітлера була єврейська кров".

Він додав, що такі заяви дипломата держави-агресорки про євреїв є недоречними.

Про це він сказав у коментарі виданню Jewish Telegraphic Agency.

"Я не вважаю, що можу давати поради голові російської дипломатії, але було б непогано, якби він перепросив євреїв і просто визнав свою помилку. Я думаю, що тоді можна було б вважати інцидент вирішеним і перегорнути сторінку", - заявив Лазар.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав євреїв "найзапеклішими антисемітами". Традиційно він повторив кремлівську пропаганду, що в Україні діють нацисти і заявив, що в Адольфа Гітлера було єврейське походження.

"Яка може бути нацифікація, якщо він (президент України Володимир Зеленський) єврей? Я можу помилятися, але Адольф Гітлер теж мав єврейську кров. Це взагалі нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти зазвичай євреї", - сказав Лавров.

Такою заявою політик спричинив дипломатичний скандал не лише в Україні, а й в Ізраїлі. Своєю чергою, у МЗС України заявили, що "антисемітські випади" міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова в бік президента України та євреїв є "абсолютно неприйнятними".

Також офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебестрейт назвав висловлювання Лаврова, коли він назвав євреїв "найзапеклішими антисемітами" та порівняв Зеленського з Гітлером, "абсурдом".

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