Головнокомандувач армії Нідерландів зробив приголомшливу заяву про війну з РФ: подробиці

Головнокомандувач армії Нідерландів Мартін Вайнен, який з нового року йде у відставку, заявив, що країна та суспільство мають готуватися до війни з Російською Федерацією.

Про це він заявив в інтерв'ю De Telegraaf, повідомляє NL Times.

“Нідерланди повинні серйозно боятися війни, і наше суспільство має готуватися до неї”, — сказав Вайнен.

За словами генерала, Гаага повинна наслідувати приклад Швеції, Фінляндії та країн Балтії, адже вони межують з РФ або знаходяться близько до неї, тому краще підготовлені до початку війни.

“Нідерланди мають зрозуміти, що все суспільство має бути готовим до того, що щось піде не так. Ми не повинні думати, що наша безпека гарантована лише тому, що знаходимося за 1500 кілометрів від них”, — зазначив Вайнен, додавши, що у цивільного населення мають бути запаси їжі та питної води на випадок надзвичайних ситуацій.

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Топ-генерал попередив, що РФ продовжує ставати сильнішою, тому сильна армія необхідна як стримуючий фактор.

“Є лише одна мова, яку розуміє Росія, і це мова сильної армії”, – сказав він, наголосивши на важливості того, щоб країна усунула дефіцит кадрів у військах.

Вайнен вказав, що багато очікує від ініціативи у вигляді одного року добровільної служби для молоді, який був запроваджений після аналогічної програми у Швеції.

Генерал сподівається залучати дві-три тисячі молодих людей щороку, третина з яких, ймовірно, оберуть кар'єру в армії, а третина стане резервістами.

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