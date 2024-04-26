Голову МЗС Німеччини Анналену Бербок помітили під час секретної зустрічі з генсеком НАТО — BILD

Видання повідомляє, що йшлося про допомогу Україні.

Очільницю німечького МЗС Анналену Бербок помітили під час секретної зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це пише Bild із посиланням на фото Міхаеля Кернера — репортера видання.

За інформацією джерела, Столтенберг та Бербок зустрілися у ресторані Telegraphenamt Hotel Berlin. Зустріч тривала майже три години. Згодом присутні розповіли йому, що "дискусія була дещо гарячою".

Зазначимо, що 25 квітня Єнс Столтенберг перебуває в Німеччині для підготовки до саміту Альянсу в США в липні 2024 року.

До Берліна він перебував у Польщі, де говорив з прем'єр-міністром Дональдом Туском про стримування і оборону, а також про підтримку України.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг 23 квітня заявив, що НАТО не планує збільшувати кількість країн-союзників з ядерною зброєю.

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