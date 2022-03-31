Голову розвідки Франції звільнять, бо він не передбачив вторгнення Росії в Україну — ЗМІ

Голову розвідки Франції звільнять, бо він не передбачив вторгнення Росії в Україну — ЗМІ

Французька розвідка думала, що вторгнення в Україну буде мати жахливу ціну для РФ, тому росіяни використають інші варіанти, щоб скинути Володимира Зеленського

Керівника Головного управління військової розвідки Франції генерала Еріка Відо найближчим часом відправлять у відставку через те, що він прорахувався у прогнозах щодо війни в Україні.

Про це пише французька газета Figaro.

Відо звинувачують у "недостатній кваліфікації" щодо оцінок реалістичності російського вторгнення в Україну.

Спочатку ходили чутки, що Відо можуть перевести на іншу посаду. Але за інформацією видання, його просто звільнять. Керівником розвідки генерал Відо був призначений минулого літа. До того він керував силами спеціальних операцій.

Ще на початку березня начальник генштабу генерал Тьєррі Буркхард у розмові з журналістами визнав відмінність в оцінках французької і американської розвідок щодо можливого вторгнення РФ в Україну.

"Американці сказали, що росіяни збираються атакувати, і вони були праві. Наші служби швидше думали, що вторгнення в Україну буде мати жахливу ціну і що у росіян є інші варіанти скинути Володимира Зеленського", — сказав Буркхард.

Раніше ЗМІ повідомили, що французькі підводні човни з балістичними ракетами вперше за 30 років вивели в море.

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