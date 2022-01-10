Голову військової розвідки Данії заарештували у справі про витік суворо засекреченої інформації

Розвідка Данії нібито збирала особисту інформацію про громадян країни.

У Данії очільника Служби військової розвідки Міноборони Ларса Фіндсена запідозрили в начебто розголошенні засекреченої інформації. Нині він перебуває під вартою.

Про це повідомляють місцеві видання Politiken та TV2.

Також читайте Збирав секретну інформацію для Росії: у Дніпропетровській області викрили колишнього посадовця Повітряних сил ЗСУ

Як виявилося, у справі про "необґрунтоване передавання суворо засекреченої інформації спецслужб" фігурують четверо осіб - колишні чи чинні співробітники спецслужб, зокрема і Фіндсен. Його ім'я повідомили 10 січня на засіданні суду в Копенгагені, де було знято заборону розголошення імен обвинувачених. Інші подробиці справи не розкриваються.

Фіндсен під час засідання заявив, що не визнає своєї провини, а звинувачення вважає "шаленими". Йому та ще трьом обвинуваченим може загрожувати до 12 років ув'язнення.

Також читайте Гучний вирок: у Данії колишню міністерку засудили через суперечливу політику щодо біженців

DR припускає, що може йтися про витік секретної інформації у ЗМІ. Служба безпеки та розвідки лише повідомила, що справа "заснована на тривалому розслідуванні".

Ларс Фіндсен у 2015 році очолив Службу військової розвідки Міноборони Данії. За п'ять років його та ще кількох високопосадовців відомства відсторонили через скандал зі стеженням. Розвідслужбу звинуватили у тому, що вона начебто ділилася інформацією про громадян Данії з агентами інших держав. У грудні 2021 року відсторонених працівників виправдали.

Читайте також: