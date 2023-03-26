Гондурас розриває дипломатичні відносини з Тайванем на користь Китаю

КНР та Гондурас мають намір розвивати відносини між державами на основі взаємної поваги до суверенітету та територіальної цілісності.

Керівництво Гондурасу вирішило розірвати дипломатичні відносини з Тайванем та встановити їх з Китайською Народною Республікою під керівництвом Комуністичної партії.

Про це йдеться у повідомленні МЗС КНР.

У повідомленні вказується, що член Державної ради та міністр закордонних справ Цінь Ган і міністр закордонних справ Гондурасу Едуардо Рейна в Пекіні підписали відповідне Спільне комюніке.

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"Китайська Народна Республіка та Республіка Гондурас, відповідно до інтересів і бажання двох народів, вирішили визнати один одного та встановити дипломатичні відносини на рівні послів, які набувають чинності з дати підписання цього комюніке", - йдеться в документі.

Крім того, у документі говориться про те, що КНР та Гондурас мають намір розвивати відносини між державами на основі взаємної поваги до суверенітету та територіальної цілісності, взаємного ненападу, невтручання у внутрішні справи одна одної, рівноправності, взаємної вигоди та мирного співіснування.

«Уряд Республіки Гондурас визнає, що у світі існує лише один Китай, Уряд Китайської Народної Республіки є єдиним законним урядом, який представляє весь Китай, а Тайвань є невід’ємною частиною території Китаю. Уряд Республіки Гондурас з цього дня розриває «дипломатичні відносини» з Тайванем і зобов’язується більше не розвивати жодних офіційних відносин або офіційних обмінів із Тайванем», - стверджується в комюніке.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зниклий безвісти тайванський військовий, який служив у підрозділі на острові біля китайського узбережжя, знайшовся на території КНР. Усе вказує на те, що він покинув країну і перейшов на бік Китаю.

Крім того, ми раніше інформували, що президентка Тайваню восени минулого року попереджала, що вторгнення Китаю на Тайвань може статися вже найближчим часом.

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