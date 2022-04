Google, JPMorgan та інші американські фірми тікають з Росії до Дубая - WSJ

ОАЕ, які не вводили санкцій, є одним із небагатьох партнерів США, які готові надавати візи росіянам.

Американські компанії переміщують співробітників з Росії до найбільшого за площею і кількістю населення міста Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) - Дубая.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Компанії, використовуючи один з небагатьох коридорів польотів з Москви, переміщують співробітників з Росії до Об'єднаних Арабських Еміратів, що є благом для країни Перської затоки, оскільки вона прагне закріпити своє місце як глобальний комерційний центр, пише видання.

ОАЕ є одним з небагатьох партнерів США, які готові надавати візи несанкціонованим росіянам, навіть якщо Росія продовжує війну з Україною.

За словами людей, знайомих з переїздами, серед компаній такі банки з Уолл-стріт, як JPMorgan Chase & Co. і Goldman Sachs Group Inc., фірми професійних послуг McKinsey & Co. і Boston Consulting Group, а також Google від Alphabet Inc.

Приплив робітників відбувається як ОАЕ. значною мірою уникав критики російського вторгнення і не застосовував санкції, введені США та іншими західними країнами. Рейси між Дубаєм та містами Росії, які здійснюють еміратські перевізники, продовжуються, навіть якщо європейський повітряний простір в основному закритий для російських авіакомпаній.

Потік росіян та людей інших національностей, які працюють на міжнародні фірми, ймовірно, ще більше посилить статус Дубая як глобального комерційного центру. Місто стало одним із небагатьох у світі під час пандемії коронавірусу, яке пом’якшило візові правила та вітало іноземних талантів.

«Більшість компаній просто дають московським талантам можливість працювати з будь-якого місця, деякі вибирають Дубай, а інші переміщують цілі офіси в ОАЕ», — сказав Тревор Макфарлейн, засновник Emerging Markets Intelligence and Research, який проводить мережеві заходи. для керівників та державних службовців.

Прессекретар Міністерства закордонних справ не відповів на запити про те, як воно допомагає компаніям переміщати співробітників з Росії.

Компанія Visa Inc., яка запропонувала переїзд усім своїм 210 співробітникам, які проживають у Росії, переміщує деяких із них до своїх офісів у Дубаї, повідомили знайомі з компанією.

Такі консалтингові фірми, як Kearney і Alvarez & Marsal, які в останні роки розширили свою діяльність в Перській затоці, пропонують персоналу можливість переїхати, кажуть люди, знайомі з їхньою діяльністю.

Goldman перемістила близько 40 співробітників до Дубая з Росії, повідомили люди, знайомі зі змінами банку. Банки за межами США, такі як паризька Rothschild & Co., також перевели співробітників до Дубая.

Британська юридична фірма Linklaters LLP переміщає 120 людей, включаючи юристів і допоміжний персонал, з Росії, а деякі переїжджають до Дубая, повідомив знайомий з фірмою.

Додамо, що за інформацією видіння західні лідери, які прагнуть створити глобальну коаліцію для ізоляції Росії через її війну проти України, стикаються з відштовхуванням з боку найбільших країн світу, що розвиваються, включаючи демократії Індії, Бразилії та Південної Африки.

Опір, переважно з економічних інтересів, обмежує тиск на президента РФ Володимира Путіна та привертає увагу до фракцій у світовій спільноті, які нагадують про холодну війну, коли багато країн намагалися уникнути суперництва між США та Радянським Союзом.

США та їхні союзники в Європі та інших країнах запровадили економічні санкції проти Росії та надали Україні військову допомогу на мільярди доларів після вторгнення 24 лютого. Об’єднаний фронт хвалили за омолодження західного альянсу, що занепав.

Проте навіть після розправи над мирним населенням в Бучі, Україна, 24 країни зі 141 країни-члена ООН минулого тижня проголосували проти виключення Росії з Ради ООН з прав людини; 58 держав-членів утрималися, включаючи Індію, Бразилію, Мексику, Індонезію та Південну Африку.

Нагадаємо, 12 квітня на космодромі "Східний" президент Росії Володимир Путін заявив, що мирні переговори з Україною зайшли у глухий кут.

Згодом радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що після останніх перемовин України з Росією у Стамбулі були сигнали про те, що укладення мирної угоди вже близько. Проте після заяв Путіна на космодромі "Східний" стало зрозуміло, що Росія обрала статус війни.

