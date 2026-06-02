Google хоче випустити 32 мільйони заражених комарів: для чого це потрібно

Корпорація Google звернулася до американської влади за дозволом на випуск до 32 мільйонів комарів у штатах Каліфорнія та Флорида протягом наступних двох років.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Для чого хочуть випустити комарів?

Суть проєкту Debug полягає у випуску в дику природу самців комарів, заражених бактерією Wolbachia. Вони не кусають людей, тому є безпечними.

Працює це так: лабораторні самці спаровуватимуться з дикими самками, а через дію бактерії їхнє потомство загине. У результаті кількість небезпечних комарів у регіоні поступово зменшиться.

Наразі подану корпорацією заявку вивчає Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA). Перед ухваленням остаточного рішення профільне відомство планує провести публічне обговорення, до якого залучать профільних експертів та жителів відповідних штатів.

Ідея вже викликала дискусії. Прихильники вважають, що це допоможе знизити рівень захворюваності та зменшить використання хімікатів проти комах. Натомість критики закликають ретельніше дослідити проєкт, щоб оцінити можливі наслідки такого втручання для місцевої екосистеми.

Нагадаємо, для того, щоб захиститися від цих настирливих комах, можна скористатися відомими засобами в магазині, багато з яких викликає алергію.

