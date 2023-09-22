Google Maps показав водієві неправильний маршрут: чоловік злетів з моста та загинув

За роки до аварії декілька людей звернулися до Google з проханням оновити карти.

На компанію Google подали в суд через те, що вона показала водієві неправильний маршрут. Внаслідок цього чоловік злетів з мосту й загинув.

Про це пише The Business Insider.

Як зазначається, трагедія сталася ще у вересні 2022 року, коли водій автомобіля Джон Паксон злетів з мосту, оскільки їхав по Google Maps. Сталося це неподалік Гікорі, Північна Кароліна. Чоловік їхав із сімейної вечері, місцевість була йому незнайома, тому він користувався навігацією.

Якоїсь миті автомобіль злетів з мосту. Внаслідок аварії водій загинув.

Що цікаво, за роки до аварії декілька людей звернулися до Google з проханням оновити карти, оскільки міст уже був відомий як "Міст у нікуди". Компанія визнала отримання повідомлення, але не вжила жодних заходів. Сім'я загиблого чоловіка висловила своє розчарування бездіяльністю компанії і порушила питання щодо такої неуважності й недбалості.

Нагадаємо, що чоловік розлучився зі своєю дружиною після того, як виявив на Google Maps її фото з коханцем.