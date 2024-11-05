Стало відомо, як у Google Maps з'явилися супутникові знімки оборонної інфраструктури України

У Google запевнили, що нові зображення бойових зон не публікуються.

У Google Maps супутникові знімки були зроблені ще рік тому з відкритих джерел.

Про це повідомила пресслужба Google, пише ЕП.

"Ці супутникові знімки були зроблені понад рік тому і походять із загальнодоступних джерел – ми усвідомлено не публікуємо останні зображення зон бойових дій. Ми дуже серйозно ставимося до таких запитів і підтримуємо постійний зв’язок з українськими офіційними особами", – йдеться у повідомленні компанії.

Нагадаємо, 3 листопада керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що компанія Google виклала на картах оновлені знімки, на яких оприлюднено розміщення військових систем ЗСУ.

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