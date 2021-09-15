Google святкує день народження: скільки років пошуковій мережі та що найчастіше ґуґлять українці

Google святкує день народження: скільки років пошуковій мережі та що найчастіше ґуґлять українці

Саме сьогодні, 15 вересня, 24 роки тому було зареєстровано домен – google.com.

Математичний термін "гугол" означає 10 у сотому ступені. Колись саме це слово неправильно вимовив Сергій Брін. Так виникла найбільша пошукова мережа світу Google, яка сьогодні святкує свій 24-й день народження.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 15 вересня.

Сергій Брін і Ларрі Пейдж створили Google як навчальний проєкт Стенфордського університету. Та зовсім скоро чутки про зовсім інший підхід до пошуку інформації поширились далеко за межі студмістечка. У той час молоді винахідники збиралися на відомий американський фестиваль Burning man. І саме цій події присвятили перший дудл, який означав, що розробників немає на роботі. З часом зміна логотипа компанії під певні події та свята набула неабиякої популярності. Їх розробляють окремо для кожної країни. Нині в архіві Google налічується понад 4 тисячі дудлів.

Відзначив цього року Google і 30-річчя Незалежності України - дудлом у блакитно-жовтих відтінках. На ньому козацька чайка з українським гербом.

Нині пошукова система працює у 40 країнах світу, підтримує близько сотні мов і має 70 офісів. Вартість компанії складає більше ніж 100 мільярдів доларів. Щохвилини Google оброблює до 2 мільйонів запитів. Найпопулярніші серед українців за минулий рік такі: "Що таке пандемія?", "Що таке локдаун?" і "Що таке дефолт?". А ще українців хвилювало, як вийти заміж і що означає молодіжний сленг.

Ґуґл святкує день народження: історія виникнення найпопулярнішої пошукової системи

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