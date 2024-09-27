Google заплатила 2,7 млрд дол. за повернення програміста, який звільнився: чому він особливий

Компанія Google заплатила $2,7 млрд, щоб до них повернувся працювати "геній штучного інтелекту" - 48-річний інженер-програміст Ноам Шазір, який звільнився 2021-го. Сталося це після того, як йому відмовили у проханні випустити чат-бот, який він розробив разом із колегою.

Цю історію розповідає New York Post.

Ноам Шазір прийшов працювати у Google 2000-го. Тоді він був одним з перших кількох сотень співробітників компанії. Втім, після звільнення у 2021 році Шазір разом з ексколегою Де Фрейтасом заснували компанію Character.AI, яка стала одним із найпопулярніших стартапів у сфері штучного інтелекту в Кремнієвій долині.

Минулого місяця Google і Character.AI оголосили, що Шазір, де Фрейтас і члени дослідницької команди компанії приєднаються до підрозділу Google зі штучного інтелекту DeepMind, а Шазір стане є одним із керівників Gemini. За даними The Wall Street Journal, Google заплатила Character.AI $2,7 млрд за ліцензію на технологію, а також за те, щоб Шазір і його команда погодилися працювати в компанії.

"Ліцензійна угода, яка не є повноцінним придбанням, є унікальною домовленістю, що дає змогу Google негайно отримати доступ до інтелектуальної власності Character.AI, не чекаючи на схвалення регуляторних органів і бюрократичні узгодження, які були б необхідні в разі повної купівлі компанії", - пише видання.

Повернення Шазіра в Google вважається основною причиною придбання Character.AI. Колишній генеральний директор GoogleЕрік Шмідт був вражений його роботою. Тому вважав, що Шазір може створити модель ШІ, яка працюватиме з інтелектом людського рівня.

2017-го Шазір та Де Фрейтас, об'єдналися, щоб створити Meena — чат-бот, який міг би спілкуватися з людьми з різних питань. Шазір був дуже впевнений у корисності Meena, а тому передбачив, що одного дня вона замінить пошукову систему Google. Втім, керівництво Google вирішило, що випускати чат-бот занадто ризиковано через занепокоєння щодо безпеки та справедливості.

Google призначив Шазіра, який заробив на цій угоді сотні мільйонів доларів, одним із трьох людей, які очолять зусилля компанії зі створення наступної версії Gemini - моделі штучного інтелекту Google нового покоління. Її розробили для конкуренції із ChatGPT від OpenAI.

Висока ціна, яку Google заплатив, щоби повернути Шазіра і Де Фрейтаса в команду, свідчить про дорогу гонитву між технологічними гігантами Кремнієвої долини за найкращі таланти в епоху штучного інтелекту. Особливо після того, як OpenAI розгорнула ChatGPT.

Війна за таланти загострилася до такої міри, що генеральний директор Meta Марк Цукерберг і співзасновник Google Сергій Брін особисто писали записки кандидатам, закликаючи їх приєднатися до команди. Стверджується, що саме Брін став ключовою фігурою, яка допомогла переконати Шазіра повернутися в Google.

Ноам Шазір і ще сім дослідників Google, серед яких був і українець Ілля Полосухін, у 2017 році опублікували наукову статтю з назвою "Увага — це все, що вам потрібно". Наразі ця праця має культовий статус у ШІ-індустрії.

Як повідомлялося, компанія Ілона Маска Neuralink розробила імплант, який відновить зір навіть незрячим від народження. Ця інновація вже отримала схвалення від Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA).

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