Гора почала смердіти: альпіністів на Евересті зобов'язали забирати із собою власні фекалії

Людям, які піднімаються на Еверест, тепер доведеться прибирати свої фекалії та приносити їх назад до базового табору для утилізації.

Про це пише ВВС.

"Наші гори почали смердіти", – сказав Мінґма Шерпа, голова сільського муніципалітету Пасанг Лхаму.

Муніципалітет, який охоплює більшу частину регіону Евересту, запровадив нове правило в рамках ширших заходів, що реалізуються наразі. Через екстремальні температури екскременти, залишені на Евересті, не розкладаються повністю.

"Ми отримуємо скарги на те, що на камінні видно людські випорожнення, а деякі альпіністи хворіють. Це неприйнятно і підриває наш імідж", – додає Мінґма.

Альпіністам, які намагаються піднятися на Еверест, найвищу вершину у світі, та довколишню гору Лхоцзе, буде наказано придбати в базовому таборі так звані мішки для фекалій, які будуть "перевірені після повернення".

Під час сезону сходжень альпіністи проводять більшу частину часу в базовому таборі, акліматизуючись до висоти, де, як туалети, ставлять окремі намети, а під ними ставлять бочки для збирання екскрементів. Але щойно вони починають свою подорож, все стає складнішим. Більшість альпіністів і допоміжного персоналу копають ями, але чим вище ви піднімаєтеся вгору, тим у деяких місцях менше снігу, тому вони справляють потребу просто неба. Дуже небагато людей приносять свої екскременти назад у біорозкладних мішках під час сходження на вершину Евересту, яке може зайняти декілька тижнів.

Сміття залишається величезною проблемою на Евересті та інших горах регіону, хоча проводиться все більше кампаній з прибирання.

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"Відходи залишаються серйозною проблемою, особливо в таборах, розташованих вище, куди ви не можете дістатися", – повідомив Чирінг Шерпа, генеральний директор неурядової організації "Комітет з контролю за забрудненням Сагарматхі" (SPCC).

Хоча офіційних даних не існує, за оцінками його організації, між першим табором біля підніжжя Евересту та четвертим табором ближче до вершини лежать близько трьох тонн людських екскрементів.

"Вважається, що половина цієї кількості – в Південному сідлі, також відомому як четвертий табір", – каже Чирінг.

Стефан Кек, міжнародний гірський гід, який також організовує експедиції на Еверест, сказав, що Південне сідло заслужило на репутацію "відкритого туалету".

За дозволом сільського муніципалітету Пасанг Лхаму SPCC зараз закуповує у США близько 8000 мішків для фекалій приблизно для 400 іноземних альпіністів та 800 членів допоміжного персоналу для майбутнього сезону сходжень, який розпочнеться у березні. Ці мішки містять хімікати й порошки, які роблять людські екскременти твердими та практично не мають запаху.

Нагадаємо, чоловік із трьома пальцями та без ніг піднявся на Еверест. Він став першою людиною з множинними ампутованими кінцівками, яка підкорила вершину.

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