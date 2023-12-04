Гора сміття: відео "огидної" поведінки альпіністів на Евересті спричинило обурення

Вони залишають після себе купи сміття та фекалій.

Затяті альпіністи мріють про сходження на Еверест. Але одне відео, яке нещодавно з'явилося на Reddit, спричинило велику дискусію про вплив людини на найвищу гору у світі.

Про це пише news.yahoo.com.

На відео видно велику кількість сміття, розкиданого навколо наметів. Там валяються кисневі балони, контейнери з їжею, покинуті намети і навіть людські фекалії.

Найбільше сміття у висотних таборах, де туристам доводиться залишатися тижнями, щоб їхні тіла могли пристосуватися до середовища. За кожен період табору один турист може залишити після себе понад 8 кг сміття.

Залишаючи це сміття позаду, туристи також наражають на небезпеку здоров'я місцевих мешканців. Оскільки туалети закінчуються у базовому таборі, туристам доводиться справляти потребу на горі. Екскременти можуть змиватися у вододіл гори, створюючи значний ризик для здоров'я тисяч людей, які п'ють цю воду. Вони можуть захворіти на холеру та гепатит А. Очікується, що потепління клімату та танення снігу оголять більше сміття, залишеного туристами за останні декілька років, та збільшить потік забрудненої води донизу із гори.

Disheartening to see the accumulation of garbage at Camp IV on Mt #Everest (8848.86 m). It's high time we address this issue with urgency and commitment. Let's demand stricter regulations, enforcement of clean climbing practices, and effective waste management strategies. Video… pic.twitter.com/KGMlRmUuZk — Everest Today (@EverestToday) May 28, 2023

За оцінками, на Еверест піднялися близько 6000 людей, причому кількість сходжень щорічно збільшується, оскільки все більше компаній пропонують експедиції на гору з гідом. На жаль, зростання популярності завдало подальшої екологічної шкоди горі та її таборам.

Щоб боротися зі сміттям, уряд Непалу вимагає з кожного туриста внести заставу у розмірі 4000 доларів, щоб покрити витрати на збирання. Ця сума є відносно незначною, якщо врахувати, що люди готові платити від 50 000 до 160 000 доларів лише за те, щоб піднятися на гору.

Декілька користувачів Reddit поділилися своїми думками про відео, розмірковуючи про те, що можна зробити, щоб вирішити проблему сміття на горі.

Зважте кожного туриста та його спорядження під час сходження та стягуйте заставу у розмірі 5000 доларів. Вимагайте, щоб після повернення вага була на 10% більше, ніж під час підіймання. Величезний штраф, якщо зловлять на шахрайстві з камінням чи ще чимось. Змусіть їх прибрати це

Це огидно! Наша кричуща зневага до природи говорить багато про що… Я сподіваюся, що ми зможемо об'єднатися, щоб змінити свій спосіб життя

Нагадаємо, у Франківську відкрили 300-літні підземелля з "привидами". Там не було людей 100 років.

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