Горе-батьки залишили немовля під час реєстрації в аеропорту, бо не хотіли платити за його квиток

В аеропорту Бен-Гуріон в ізраїльському Тель-Авіві пара вирішила залишити свою дитину на стійці реєстрації після того, як дізналася, що для їхньої дитини потрібен окремий квиток. Інцидент стався у вівторок, 31 січня.

Як повідомляє The Independent з посиланням на місцеві ЗМІ, пара за бельгійськими паспортами прямувала до Брюсселя через аеропорт Бен-Гуріон. Однак перед реєстрацією вони дізналися, що за місце для їхньої дитини доведеться доплатити.

За словами адміністрації аеропортів Ізраїлю, подружжя запізнювалося на свій рейс до Брюсселя, і, здавалося, дуже хотілося пройти через службу безпеки аеропорту – з немовлям чи без нього.

Як розповів представник авіакомпанії Ryanair, батьки пішли до паспортного контролю, залишивши дитину в колясці біля стійки для реєстрації.

"Ми ніколи не бачили нічого подібного. Ми не могли повірити в те, що бачимо", - сказав працівник авіакомпанії місцевому виданню K12.

Агент з реєстрації зв’язався з охороною аеропорту, яка затримала цих пасажирів, і тепер це справа місцевої поліції.

Нагадаємо, в Одесі затримали жінку, яка народила дитину у закинутій споруді та лишила там, бо вона нібито не проявляла ознак життя.

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