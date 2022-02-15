Горе-мати після домашніх пологів викинула новонародженого сина з вікна

30-річна жінка після домашніх пологів засунула дитину в пакет і викинула її з вікна 4 поверхи.
У Москві жінка після домашніх пологів викинула з вікна новонароджену дитину.
Про це повідомила московська прокуратура у своєму Telegram-каналі.
За попередньою інформацією, 30-річна жінка після домашніх пологів засунула дитину в пакет і викинула її з вікна 4 поверху. Дивом новонароджений хлопчик вижив. Його госпіталізували. До лікарні також забрали й горе-мати. Усі обставини інциденту з'ясовують російські правоохоронці.
Раніше повідомлялося, що в Росії після операції кесаревого розтину жінка викинула з вікна пологового будинку чужу дитину.
Читайте також: