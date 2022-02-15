Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Горе-мати після домашніх пологів викинула новонародженого сина з вікна

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Горе-мати після домашніх пологів викинула новонародженого сина з вікна

pixabay.com

30-річна жінка після домашніх пологів засунула дитину в пакет і викинула її з вікна 4 поверхи.

У Москві жінка після домашніх пологів викинула з вікна новонароджену дитину.

Про це повідомила московська прокуратура у своєму Telegram-каналі.

За попередньою інформацією, 30-річна жінка після домашніх пологів засунула дитину в пакет і викинула її з вікна 4 поверху. Дивом новонароджений хлопчик вижив. Його госпіталізували. До лікарні також забрали й горе-мати. Усі обставини інциденту з'ясовують російські правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що в Росії після операції кесаревого розтину жінка викинула з вікна пологового будинку чужу дитину.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.

Наступна публікація