Горе-мати після домашніх пологів викинула новонародженого сина з вікна

Горе-мати після домашніх пологів викинула новонародженого сина з вікна

30-річна жінка після домашніх пологів засунула дитину в пакет і викинула її з вікна 4 поверхи.

У Москві жінка після домашніх пологів викинула з вікна новонароджену дитину.

Про це повідомила московська прокуратура у своєму Telegram-каналі.

За попередньою інформацією, 30-річна жінка після домашніх пологів засунула дитину в пакет і викинула її з вікна 4 поверху. Дивом новонароджений хлопчик вижив. Його госпіталізували. До лікарні також забрали й горе-мати. Усі обставини інциденту з'ясовують російські правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що в Росії після операції кесаревого розтину жінка викинула з вікна пологового будинку чужу дитину.

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