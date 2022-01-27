"Горілка - це було б непогано": на брифінгу в Держдепі пожартували про "Північний потік-2"

Вікторія Нуланд вважає, що російський газотранспортний проєкт наразі є лише “шматком металу на дні океану”.
Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд жартома підтримала ідею про прокачування горілки російським газопроводом “Північний потік-2”.
Таким чином вона відреагувала на запитання журналіста на брифінгу в четвер, 27 січня.
Звертаючись до представниці Держдепу США, журналіст Метт Лі зауважив, що будівництво газопроводу вже завершилося і він готовий до прокачування будь-чого — газу, оливкової олії чи горілки.
"Горілка - це було б непогано", - зазначила з цього приводу Нуланд.
Водночас представниця Держдепу не погодилася з тим, що “Північний потік-2” повністю готовий до експлуатації. Нуланд нагадала, що газопровід не протестований та не сертифікований у Німеччині.
За її словами, зараз російський газотранспортний проєкт являє собою “шматок металу на дні океану”.
Нагадаємо, на цій же пресконференції Вікторія Нуланд запевнила, що Сполучені Штати доб'ються зупинки газопроводу “Північний потік-2”, якщо Росія нападе на Україну.
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