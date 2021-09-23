Городи на таксі: в одному з таксопарків Бангкока водії вирощують овочі на дахах автівок

Городи на таксі: в одному з таксопарків Бангкока водії вирощують овочі на дахах автівок

Водії пояснюють, що через локдаун їм немає чим годувати родини.

Овочі на дахах автівок вирощують в одному з таксопарків Бангкока, який простоює через пандемію і локдаун.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 23 вересня.

Таксисти кажуть: клієнтів у них нині мало, тож кілька сотень автівок вже понад рік не виїжджають. Тож вирішили знайти їм застосування. Таксисти, які лишилися без роботи, облаштовують городи прямо на дахах та капотах таксі, а вирощені томати, огірки і квасолю забирають додому.

Водії пояснюють - акція не лише демонстративна. Їм насправді немає чим годувати родини. Тож вже просять уряд про фінансову допомогу.

Новини світу: в одному з таксопарків Бангкока вирощують овочі на дахах автівок

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