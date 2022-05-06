Горять будинки, завод, а сильний вітер заважає гасити полум'я: у Росії спалахнули масштабні пожежі

У Росії в Омській області спалахнули масштабні пожежі. Там горять ліси, суха трава, будинки та завод.

Вогонь швидко поширюється, оскільки в цьому регіоні ще і сильний вітер. Через місцева влада ввела в області режим надзвичайного стану.

Про це повідомляють регіональні російські видання, місцеві телеграм-канали та МНС РФ.

Як зазначається, в місті Омськ суха трава спалахнула одразу в 4 місцях. Також на 12 локаціях в Омському районі палають ліси, площею орієнтовно 10 гектарів.

Суха трава на території Омської області горить селищах Магістральний, Зелене та селі Ребрівка. А у місті Називаєвську вогонь добрався до будинків. Відомо, що горить вже 20 житлових будинків та 9 нежитлових.

Російські пожежники тривалий час не можуть ліквідувати займань через сильний вітер, через що вогонь швидко поширюється. У МНС РФ причиною пожеж називають необережне поводження з вогнем. Загалом росіяни гасять пожежі в 130 місцях. Разом з тим жителів Омської області "заспокоюють", що схожа ситуація і в інших регіонах РФ.

Та і це ще не все у російському Омську місцеві жителі у телеграм-каналах бідкаються на пилову бурю, через що на вулиці неможливо перебувати. Також у цьому місті чути запах горілого та з'явився смог.

Крім цього в Омську горить місцевий маслосирзавод. Це сталось через коротке замикання. Уже згоріло 4 приміщення.

Нагадаємо, на Донеччині українські військові знищили безпілотник МНС Росії.

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