Госпіталізація Ллойда Остіна: очільник Пентагону провів чотири дні у відділенні інтенсивної терапії – ЗМІ

Очільника Пентагону Ллойда Остіна госпіталізували в перший день Нового року.

Очільника Міністерства оборони США Ллойда Остіна госпіталізували 1 січня 2024 року до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда у зв’язку з ускладненнями, що виникли після нещодавньої планової медичної процедури. Як пишуть ЗМІ, Остін провів чотири дні у відділенні інтенсивної терапії.

Про це повідомили джерела телеканалу NBC News.

За даними ЗМІ, Пентагон не інформував високопосадовців Ради національної безпеки Білого дому про госпіталізацію Остіна до четверга, 4 січня, – три дні після того, як він прибув до лікарні.

У суботу ввечері, 6 січня, президент США Джо Байден розмовляв з Остіном телефоном. Як розповів неназваний представник адміністрації, це була перша розмова Байдена з очільником Пентагону після його госпіталізації.

За словами джерела, наразі немає інформації, коли Остіна випишуть з лікарні. Що саме стало причиною госпіталізації також не повідомляють.

Речник Пентагону Пат Райдер повідомив NBC News, що Остін "повернувся до виконання своїх обов'язків" у п'ятницю ввечері. У суботу він залишався в лікарні.

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