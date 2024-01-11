Госпіталізація Ллойда Остіна: у Пентагоні розповіли про стан очільника Міноборони

Голова Міністерства оборони Ллойд Остін досі перебуває на лікуванні у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда в Бетесді. Дата виписки американського міністра наразі невідома.

Про це повідомив речник Пентагону Пет Райдер, йдеться у заяві оборонного відомтсва.

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За його словами, очільник перебуває у хорошому стані.

"Він підтримує зв’язок зі своїм старшим персоналом і має повний доступ до необхідних засобів безпечного зв’язку та продовжує стежити за повсякденними операціями Міністерства оборони по всьому світу", - розповів Райдер.

Він додав, що Ллойд отримав усю оперативну інформацію від командувача Центрального командування США генерала Еріка Курілли та голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Сі К’ю Брауна-молодшого.

"Наразі ми не маємо конкретної дати його виписки з лікарні", - зазначив він.

Нагадаємо, у Пентагоні розповіли, із якою хворобою бореться очільник Пентагону Остін.

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