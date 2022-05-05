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Госпіталізували гелікоптером: у Польщі 11-річний хлопчик з України за кермом потрапив у ДТП (фото)

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Госпіталізували гелікоптером: у Польщі 11-річний хлопчик з України за кермом потрапив у ДТП (фото)

naszemiasto.pl

У Польщі 11-річний хлопчик з України втрапив у ДТП, викравши ключі від авта дорослих.

Хлопчик взяв ключі від автомобіля Mazda без відома дорослих і вирішив здійснити "подорож" за кермом, яка закінчилася аварією.

Про це повідомляє naszemiasto.pl.

Школяр, перебуваючи за кермом, не впорався з керуванням і автомобіль злетів з дороги, перекинувся й упав у придорожній рів на простій ділянці дороги між населеними пунктами Пежини та Закшевське (Любуське воєводство).  

На місце викликали рятувальників і поліцію. Малолітній водій, на щастя, залишився живим, однак зазнав травм.

Його негайно госпіталізували. Для цього на місце викликали медичний гелікоптер, який і забрав постраждалого до лікарні в Зеленій Гурі. 

Обставини ДТП зараз розслідують поліцейські. 

Нагадаємо, у Польщі бус з українцями злетів із траси і впав до озера.

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