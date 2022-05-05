Госпіталізували гелікоптером: у Польщі 11-річний хлопчик з України за кермом потрапив у ДТП (фото)

У Польщі 11-річний хлопчик з України втрапив у ДТП, викравши ключі від авта дорослих.
Хлопчик взяв ключі від автомобіля Mazda без відома дорослих і вирішив здійснити "подорож" за кермом, яка закінчилася аварією.
Про це повідомляє naszemiasto.pl.
Школяр, перебуваючи за кермом, не впорався з керуванням і автомобіль злетів з дороги, перекинувся й упав у придорожній рів на простій ділянці дороги між населеними пунктами Пежини та Закшевське (Любуське воєводство).
На місце викликали рятувальників і поліцію. Малолітній водій, на щастя, залишився живим, однак зазнав травм.
Його негайно госпіталізували. Для цього на місце викликали медичний гелікоптер, який і забрав постраждалого до лікарні в Зеленій Гурі.
Обставини ДТП зараз розслідують поліцейські.
Нагадаємо, у Польщі бус з українцями злетів із траси і впав до озера.
Читайте також:
- У Дніпропетровській області на трасі зіткнулися легковики: загинуло четверо людей
- "Автобус почало кидати праворуч і ліворуч": постраждалі в Польщі українці розповіли про момент ДТП
- В Італії загинула 5-річна біженка з України
- Смертельні ДТП з українськими автобусами у Польщі: які додаткові заходи має намір застосувати сусідня країна