Гостя весілля застрелили, коли наречена готувалася кинути букет – фото

У Мексиці озброєна банда вбила одного і поранила двох гостей, увірвавшись на весільну вечірку, коли наречена збиралася кинути свій букет.

Про це повідомляє Need To Know.

Підозрювані з'явилися на п'яти мікроавтобусах перед тим, як штурмувати будівлю в спробі викрасти одного з гостей, Владіміра Зуньїгу Кальсаду. За повідомленнями, коли Владімір чинив опір, його застрелили на місці злочину. Щонайменше двоє інших людей були поранені під час нападу.

На жахливих кадрах видно, як наречена стоїть на стільці зі своїм новоспеченим чоловіком, коли до зали заходить озброєний чоловік і хапає гостя. Видно, як він намагається відвести чоловіка за краватку, а розгублений оператор запитує: "Що сталося?".

Озброєна банда влаштувала стрілянину на весіллі / Фото: скриншот з відео

Озброєна банда влаштувала стрілянину на весіллі / Фото: скриншот з відео

Стрілянина сталася в казино Casino del Pueblo в місті Халапа, в суботу, 23 листопада. Щонайменше п'ятеро озброєних людей увійшли до зали, щоб схопити жертву на танцмайданчику.

Про це повідомив мер Халапи Хосе Мануель Ернандес Перес: "У міському казино стався акт насильства, скоєний декількома людьми, за деякими даними, понад п'ятьма. Вони були добре озброєні, пролунали постріли, в результаті чого троє людей дістали поранення. Один був важко поранений і загинув".

Він сказав, що наразі територія оточена і перебуває під наглядом, оскільки служби безпеки розслідують стрілянину.

Озброєна банда влаштувала стрілянину на весіллі / Фото: скриншот з відео

Мер додав: "Ми повністю і абсолютно підтримуємо постраждалі сім'ї, сподіваючись надати їм інформацію. Ми сподіваємося, що на нашій землі незабаром запанує мир, якого ми так відчайдушно потребуємо. Боже, бережи нашу землю і наш народ".

На пресконференції заступник прокурора Генеральної прокуратури повідомив, що жертву підозрюють у причетності до незаконної діяльності, зокрема до торгівлі людьми. Слідство у справі триває.

Нагадаємо, біля Єгипту затонула яхта з туристами. Понад 40 осіб зникли безвісти.

Читайте також: