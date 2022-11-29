Готова віддати все, що тільки може: військовий експерт пояснив, що означає передавання Францією реактивної системи LRU

Військовий експерт Іван Киричевський вважає, що передаванням реактивної системи залпового вогню LRU свідчить про те, що Франція "готова віддати Україні усе, що тільки може".

Таку думку він висловив в ефірі "Еспресо".

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За його словами, ​​дальність РСЗВ LRU складає 84 км.

"Треба відзначити, що це політичний крок: Франція демонструє, що готова віддати все, що тільки може. У Франції до початку війни таких систем було лише 12, і виходить, що вона вже віддає нам уже. Це при тому, що Франція теж на ці системи розраховує, там ракети ATACMS мають бути", - зазначив він.

Киричевський зазначив, що це озброєння буде завдавати величезних збитків окупантам у тилу.

"Десь на ресурсах був переказ про те, як наші бійці працюють на аналогічній німецькій машині Mars II - залпу однієї такої машини вистачило, щоб знищити ворожий ешелон аж на 12 цистерн одразу. Як мінімум, якась БТГ залишилася без пального, і це одним залпом однієї установки", - додав він.

Військова допомога Франції Україні

Нагадаємо, 29 листопада міністр оборони України Олексій Резніков поінформував, що українські сили отримаи ще одну французьку реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) LRU.

Окрім цього, нещодавно Франція передала Україні зенітно-ракетні комплекси Crotale та реактивні системи залпового вогню LRU.

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